Dragotto, solidarietà dall’Ufficio di presidenza del consiglio comunale

Tantillo: "Le istituzioni sono al suo fianco"

PALERMO – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, composto dal Presidente Giulio Tantillo e dai vicepresidenti Giuseppe Mancuso e Teresa Piccione, ha incontrato l’imprenditore Tommaso Dragotto, titolare di Sicily by Car, vittima nelle ultime settimane di una preoccupante serie di atti intimidatori che hanno gravemente danneggiato la struttura e i beni della sua azienda.

“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha voluto incontrare personalmente Tommaso Dragotto per esprimergli, a nome dell’intero Consiglio, la più piena e sentita solidarietà”, ha affermato Tantillo. “Le istituzioni sono al suo fianco e al fianco di tutti gli imprenditori che subiscono violenze e intimidazioni. In un territorio come il nostro, dove ogni attività economica rappresenta un’occasione di sviluppo per l’intera comunità, è inaccettabile che chi crea lavoro e opportunità possa essere condizionato dalla paura”, ha aggiunto.

“Le istituzioni hanno il dovere di impegnarsi e dare soluzioni per garantire l’agibilità personale, la sicurezza e la libertà di impresa – ha concluso Tantillo -. Per questo rinnoviamo il nostro sostegno a chi, come Dragotto, ha scelto di non arrendersi e di continuare a credere nella legalità e nel futuro di Palermo e della Sicilia.”