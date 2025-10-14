I carabinieri arrivati sul posto hanno effettuato i rilievi

GIUGLIANO (NAPOLI) – Un operaio è morto mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un appartamento a Giugliano in provincia di Napoli. Il tragico episodio si è verificato nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, in una casa che si trova al primo piano di un palazzo in piazza Gramsci. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e i carabinieri, che hanno avviato le indagini, eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’operaio sia deceduto a seguito di un infarto. Ma saranno necessari ulteriori approfondimenti medici per averne la certezza. L’uomo, che era impegnato in alcuni lavori edili, si sarebbe improvvisamente sentito male e si sarebbe accasciato al suolo e sarebbe morto. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto fare altro, purtroppo, che constatarne il decesso.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo