Accoglimento parziale, i difensori: "Violata convenzione di Montego Bay"

PALERMO – Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto in parte il ricorso dei difensori di un indagato per il caso dei tunisini fermati un mese fa. Il fermo è avvenuto in un’operazione antidroga condotta dalla polizia e dalla Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Trapani e Palermo.

L’indagine aveva portato all’arresto di cinque tunisini e al sequestro di oltre 600 chili di hashish. Polizia e Famme Gialle hanno fermato l’indagato, in sostanza, in acque internazionali a bordo di un peschereccio battente bandiera tunisina. Dopo il fermo disposto dalla Dda di Palermo il gip aveva applicato, il 4 novembre 2025, la misura cautelare in carcere.

Il ricorso della difesa

L’udienza si è svolta il 18 novembre davanti al Riesame, perchè la difesa ha sollevato in via principale un difetto di giurisdizione. In pratica la difesa ha sostenuto che le attività di polizia fossero state svolte in acque internazionali. Le attività sarebbero state svolte in prossimità delle coste, senza autorizzazione dello Stato tunisino. E in violazione delle Convenzioni internazionali, tra cui quella di Montego Bay.

“In questa fase cautelare – ha detto l’avvocato Gabriele Giambrone dello studio Giambrone & Partners – l’attenzione si è concentrata sull’assoluta illegittimità dell’ordinanza. Impugnata per difetto di giurisdizione dell’Autorità italiana”.

Il provvedimento del Riesame

Il Riesame ha ritenuto in parte fondate le doglianze difensive, accogliendo parzialmente il ricorso. Il legale ha precisato che “sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni, entro 45 giorni, per valutare eventuali ulteriori impugnazioni del provvedimento”.