Droga, armi e auto rubata in casa: in manette un 33enne Ragusano

Una scacciacani era pronta ad essere modificata per diventare una vera arma da sparo

RAGUSA – Gli agenti della polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito delle operazioni del potenziamento dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un pregiudicato vittoriese di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, è stata effettuata una perquisizione nei pressi dell’abitazione dell’uomo, dove è presente un capannone, utilizzato come deposito per pezzi di ricambio di auto. Oltre due marsupi, all’interno dei quali erano nascosti 171 grammi di cocaina purissima, in parte ancora in pietra grezza da lavorare e la somma di 2325 euro, in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio.

Inoltre, è stato rinvenuto il materiale necessario per il peso ed il confezionamento della droga, ed in particolare 3 bilancini di precisione utilizzati per la pesatura e del cellophane utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Nell’abitazione è stata ritrovata una pistola scacciacani calibro 7,65 priva del tappo rosso e pronta per essere modificata e diventare a tutti gli effetti un’arma da sparo, abilmente nascosta avvolta all’interno di un panno di spugna.

Durante lo svolgimento della predetta attività, veniva rinvenuta anche la carcassa di una autovettura Fiat Panda, oggetto di furto pochi giorni prima. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio e l’auto posta sotto sequestro.