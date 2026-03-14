I carabinieri erano appostati nella zona di via Montalbo

I militari della stazione Palermo Falde hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne e una 28enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​I carabinieri si erano appostati in via Di Gregorio, nella zona di via Montalbo. I militari hanno notato l’uomo avvicinarsi a uno scooter in transito e prelevare un sacchetto di plastica nascosto tra le gambe del conducente e la pedana centrale. La complice ha lanciato un mazzo di chiavi affacciata al balcone dell’abitazione dei genitori con le quali l’uomo ha aperto il portone di un edificio antistante alla casa dei suoceri. Qui ha lanciato il sacchetto.

​I carabinieri sono intervenuti subito e hanno scoperto che c’erano 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1 chilo.

​Poco distante un’anziana parente della giovane, dopo essersi affacciata dal balcone è rientrata, in fretta. I carabinieri hanno perquisito la casa della donna di 72 anni e hanno scoperto che all’interno di un’intercapedine tra le due abitazioni c’erano due borselli con 33.000 euro in contanti.

I due indagati sono stati trasferiti al carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.