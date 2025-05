Droga a Ballarò, blitz in un magazzino: 13 chili di hashish e 5 di cocaina

Arrestato un 53enne

PALERMO – Gli agenti di polizia hanno arrestato un palermitano di 53 anni in un magazzino che si trova nella zona del mercato storico di Ballarò dove sono stati trovati 13 chili di hashish e 5 chili di cocaina pura ancora da tagliare.

Droga a Ballarò

L’arresto è stato eseguito dai “Falchi” della squadra mobile che avrebbero seguito i movimenti dell’indagato poi trovato in un magazzino. I poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo e hanno recuperato la droga ancora imballata.

L’indagato è stato accompagnato in una cella del carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo è stato denunciato anche per ricettazione. Sono stati trovati oggetti che sarebbero stati rubati.