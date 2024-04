Traffico di droga a Catania, arrestato con tre chili di cocaina in auto

Il 25enne arrivava da Caltagirone

CATANIA – Droga a Catania: un giovane di 25 anni di Caltagirone è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perchè in auto trasportava tre chili e 239 grammi di cocaina. La sua auto è stata controllata all’altezza dello svincolo San Giorgio della Tangenziale dopo esser stata inseguita da via della Misericordia.

Droga a Catania: l’arresto

La droga, suddivisa in 5 panetti, era in una busta di carta sotto al sedile del lato passeggero. Il pm di turno ha disposto che il giovane venisse rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida.