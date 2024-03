Droga a Catania, sequestrati 20 chili di “skunk” a San Cristoforo

La droga era nascosta in un'abitazione, arrestate due persone

CATANIA – Droga a Catania: i Finanzieri del Comando Provinciale hanno arrestato due persone che nascondevano 20 chili di marijuana di tipo “skunk” all’interno della propria abitazione.

La “skunk”

La skunk è un tipo di cannabis con un principio attivo molto più elevato rispetto alla canapa indiana tradizionale e che si caratterizza per l’odore molto pungente. Da qui, si legge in un comunicato del Comando provinciale della Guardia di Finanza, il nome inglese della droga, per l’appunto “skunk”, che vuol dire “puzzola”.

L’indagine e la droga a Catania

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti attorno ad un’abitazione nel quartiere San Cristoforo, hanno avviato un’indagine in cui è stata confermata la presenza di droga.

I finanzieri hanno quindi perquisito la casa, in cui sono stati trovati 5 sacchi del peso complessivo di 20 chili di marijuana. Nel corso della perquisizione è stata inoltre rinvenuta una bilancia di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e svariato materiale da imballaggio.

Gli arresti

La droga e la strumentazione per lo spaccio sono state sottoposte a sequestro, mentre i due soggetti detentori della marijuana – padre e figlio – sono stati arrestati in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dopo la convalida del Gip i due sono stati condotti nel carcere di Piazza Lanza.

Lo stupefacente, si legge ancora nel comunicato della Guardia di Finanza, era verosimilmente destinato a rifornire le locali piazze di spaccio e avrebbe avuto un valore di mercato di 120/150 mila euro.