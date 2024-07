Droga e non solo: controlli della Polizia a San Berillo e San Cristoforo

La notte scorsa

CATANIA – Nuovi controlli della Polizia a San Berillo nella serata di ieri. Nel mirino degli agenti, un catanese di 29 anni seduto di spalle su uno scooter dal quale proveniva un odore di sostanza stupefacente.

Il fiuto del cane antidroga “Maui” ha agevolato il ritrovamento di 22 involucri, in plastica, contenenti marijuana per un peso di 106 grammi, nascosti nel sottosella del motociclo. Addosso al giovane, risultato senza precedenti, è stata trovata la somma di 210 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai poliziotti.

Lo scooter è risultato privo di copertura assicurativa, per cui è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il 29enne è stato è stato arrestato in flagranza.

Sempre grazie all’unità cinofila, sono state effettuate ulteriori ispezioni nelle viuzze del quartiere dove tra gli anfratti murari di vecchie case sono stati trovati due involucri di hashish per un peso totale di 73 grammi, mentre sotto una porta saldata di un edificio abbandonato in via Buda è stato trovato un involucro contenente 25 grammi di marijuana

L’attività delle unità cinofile si è concentrata anche in zona Stazione/terminal Bus di via Archimede con controlli ai bagagli in stiva e all’interno dei bus in arrivo a Catania da ogni parte della Sicilia, come pure per prevenire eventuali borseggiatori, a tutela della sicurezza dei tanti turistici che, proprio in questo periodo, affollano la citta.

Controlli a San Cristoforo

I poliziotti hanno effettuato nel quartiere San Cristoforo mirati controlli su 8 soggetti, per verificare il rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari. Complessivamente, sono state identificate 105 persone, di cui 21 con svariati precedenti, e controllati 41 veicoli, riscontrando diverse violazioni al Codice della strada.