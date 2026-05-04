Droga e armi nel Catanese, arrestato 38enne: trovati 4,5 chili di marijuana

Blitz dei carabinieri tra Riposto e Giarre: denunciato anche un 51enne

CATANIA – Controlli e perquisizioni dei carabinieri tra Riposto e Giarre, con un arresto e una denuncia nell’ambito di un’attività straordinaria contro l’illegalità diffusa.

Droga tra Giarre e Riposto

I militari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno eseguito verifiche in diversi appartamenti di un complesso di edilizia popolare. Al termine delle operazioni è stato arrestato un 38enne pregiudicato di Giarre e denunciato un 51enne catanese.

Nell’abitazione del 38enne sono state trovate dosi di cocaina, crack e hashish, oltre a 161 grammi di marijuana già in parte suddivisa, materiale per il confezionamento, appunti contabili, un coltello intriso di hashish e tre bilancini di precisione. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

All’esterno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto altri 5 grammi di cocaina, sequestrati a carico di ignoti.

Marijuana e pistola

Nei pressi di un garage riconducibile al 51enne, già noto alle forze dell’ordine, sono stati invece scoperti 4,5 chili di marijuana nascosti in un borsone, insieme a materiale per il confezionamento e al rinvenimento di una pistola revolver calibro 38 con tre proiettili.

Per il 51enne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Il 38enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari dopo la convalida dell’arresto.