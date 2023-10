Droga e cellulari in carcere: scatta il sequestro della Penitenziaria

Gli oggetti venivano lanciati durante l'ora di attività sportiva

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della Polizia Penitenziaria del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto hanno impedito l’introduzione di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti e apparecchi telefonici nel carcere. Questi oggetti illeciti erano stati lanciati dalle vicine campagne a ridosso del muro di cinta, durante l’ora di attività sportiva dei detenuti.

Polizia penitenziaria, le inchieste

Questo rinvenimento è solo l’ultimo di una serie di episodi simili che si sono verificati di recente. Grazie alle indagini condotte dagli agenti penitenziari, è stato possibile prevenire l’entrata di queste sostanze pericolose all’interno della struttura carceraria.

L’abilità e la dedizione dimostrate dagli uomini della Polizia Penitenziaria nel proteggere la sicurezza all’interno del carcere di Barcellona sono encomiabili. Il loro impegno costante per evitare che materiale illecito entri in mano ai detenuti contribuisce in modo significativo a mantenere un ambiente sicuro e controllato all’interno del carcere.

Le prossime mosse

Gli agenti continueranno a vigilare attentamente per prevenire situazioni simili in futuro, garantendo che il carcere di Barcellona rimanga un luogo dove la giustizia prevale e la sicurezza è la priorità principale.

