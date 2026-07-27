 Droga, munizioni e banconote false: due arresti nel Catanese
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Operazione dei carabinieri di Palagonia con i Cacciatori di Sicilia
carabinieri
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CATANIA – Un presunto minimarket della droga è stato scoperto dai carabinieri nel Catanese. Militari del Nucleo operativo della Compagnia di Palagonia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato due uomini di 31 e 28 anni con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacabinieri hanno sequestrato 2.500 euro in contanti, 25 grammi di crack, 320 grammi dienti.

Nel corso di una serie di perquisizioni nei locali in uso ai due, i carabinieri hanno sequestrato 2.500 euro in contanti, 25 grammi di crack, 320 grammi di marijuana, 24 grammi di cocaina, 263 grammi di eroina e 223 grammi di hashish.

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I militari hanno inoltre trovato numerose munizioni, tra cui 87 cartucce calibro 12 e 23 cartucce per arma corta di vario calibro, oltre a 224 banconote false da 50 euro, per un valore complessivo di 11.200 euro.

Su disposizione della Procura di Caltagirone, i due arrestati sono stati condotti in carcere.

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