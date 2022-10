Droga per un milione dentro il trolley: due arresti a Pantelleria

I carabinieri hanno scoperto il maxi carico di hashish

I carabinieri di Pantelleria hanno tratto in arresto due uomini di 42 e 29 anni che devono scontare rispettivamente circa 2 anni e 8 mesi di carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condannati in via definitiva, erano stati arrestati nel dicembre del 2021, trovati in possesso di oltre 138 chili di hashish suddivisi in oltre 1.300 panetti pronti per essere smerciati al di fuori dell’isola.

Il valore che avrebbe fruttato la vendita dello stupefacente sarebbe stato superiore al milione di euro. L’irruzione, effettuata all’imbrunire, aveva colto di sorpresa i due che avevano subito consegnato nove panetti di hashish. I carabinieri, all’epoca dei fatti, avevano notato che ogni panetto era identificato con un logo diverso, intuendo che potesse trattarsi di un campionario appartenente a un vero e proprio carico di droga.

Così, dopo alcuni accertamenti, i 2 indagati sono stati condotti in un’abitazione poco distante dove, in un ripostiglio nascosti all’interno di trolley da viaggio, i carabinieri hanno trovato l’enorme quantità di hashish: oltre 1.300 panetti perfettamente confezionati. Al termine delle formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.