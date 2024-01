Droga, storico trafficante ennese torna in carcere a 70 anni

Con lui in manette un ventenne

AGIRA (ENNA) – Torna in carcere Rosario Cuccia, 70enne, una sfilza di precedenti per traffico di droga. Gli agenti del Commissariato di Leonforte hanno trovato nella sua disponibilità oltre 100 grammi di cocaina, nell’ambito di una perquisizione in una casa al centro di Agira. Inoltre avrebbe detenuto 2 pistole calibro 7,65 con matricola abrasa.

Il presunto complice

Assieme a lui è stato arrestato un 20enne, S.M.. Quest’ultimo è difeso dall’avvocato Orazio Spalletta, Cuccia dagli avvocati Spalletta e Sinuhe Curcuraci. Per entrambi il magistrato di turno della Procura di Enna, il sostituto Michele Benintende, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Domani dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida.

L’arresto è stato compiuto dagli agenti del Commissariato di Leonforte. Rosario Cuccia, si ricorda, fu coinvolto in traffici di droga già una ventina di anni fa nell’ambito dell’operazione Strike, condotta dai carabinieri. In quel caso fu condannato per traffico internazionale di stupefacenti.

