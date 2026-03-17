Droni e razzi, colpita l’ambasciata Usa a Bagdad: ultimi aggiornamenti

Esplosioni anche a Dubai e Doha

L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi, almeno uno ha colpito la sede diplomatica provocando una esplosione.

Droni e razzi, colpita l’ambasciata

Dall’ambasciata si è levata una colonna di fumo nero. In precedenza un altro drone aveva colpito un hotel della capitale irachena dove alloggiava anche personale italiano, che non è stato coinvolto nell’esplosione. L’Idf lancia un’ampia ondata di attacchi contro obiettivi terroristici a Teheran e simultaneamente a Beirut contro infrastrutture di Hezbollah.

Bombardati tre quartieri della capitale libanese. Esplosioni anche a Dubai e Doha. Trump minaccia un futuro ‘molto negativo’ per la Nato se gli alleati non aiuteranno a riaprire lo stretto di Hormuz, ma l’Europa si sfila. Ira del tycoon: ‘Diversi leader hanno offerto aiuto, almeno 7 Paesi sono pronti, credo che Macron lo farà’. —.

Kabul: “Centinaia di morti in un raid”

Il governo talebano al potere in Afghanistan afferma che “almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul”: lo scrive la Reuters sul suo sito web aggiungendo che “il Pakistan ha respinto l’affermazione definendola falsa e fuorviante” e ha dichiarato di aver “colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo”.

In Nigeria si contano 23 morti e oltre 100 feriti causati da una serie di attentati suicidi