Tra gli invitati anche Donatella Versace

BAGHERIA (PALERMO) – È cominciata alle 17 di sabato 6 giugno, nella sontuosa settecentesca Villa Valguarnera a Bagheria (Palermo), la cerimonia organizzata da Dua Lipa e Callum Turner per i festeggiamenti delle nozze.

La Festa di Dua Lipa e Callum Turner a Villa Valguarnera

Gli oltre 200 invitati sono arrivati a partire dalle 15:30 a bordo di circa 60 minivan, rimasti poi schierati nell’area antistante alla storica dimora bagherese a disposizione degli ospiti. La coppia, invece, è arrivata alle 15 a bordo di un van extralusso, modello Mercedes Maybach Classe V.

Gli sposini si sarebbero nuovamente scambiati la promessa di amore eterno davanti a parenti e amici giunti da diversi paesi per prendere parte all’evento: si parla anche della presenza di Madonna. Tra gli ospiti anche Elton John che ha eseguito al pianoforte e cantato la celebre Your Song per gli sposi.

Il programma della festa di Villa Valguarnera

La serata, nel giardino della villa pieno di poff rossi, è articolata in tre momenti distinti. Primo step la cerimonia, poi una cena riservata all’interno delle sale della villa e, a seguire, un dj set all’aperto affidato a quattro nomi di rilievo della scena musicale internazionale. Per l’occasione è stato allestito un imponente impianto di amplificazione. I diffusori sono stati orientati verso l’interno della tenuta e del parco di Villa Valguarnera. L’obiettivo è limitare al massimo la propagazione delle onde sonore verso il centro abitato di Bagheria.

Villa Valguarnera off-limits

Massime le misure di sicurezza attorno alla residenza. Davanti ai cancelli sono presenti forze dell’ordine e addetti alla sicurezza privata incaricati dall’organizzazione. Alcune persone anziane che si erano fermate nelle vicinanze della villa per assistere all’arrivo degli invitati sono state invitate ad allontanarsi dall’area interessata dal dispositivo di sicurezza.

I media inglesi e il cliché della mafia

A Bagheria non sembra arrivata la eco delle polemiche per i titoli dei tabloid britannici. Alcuni quotidiani hanno accostato la Sicilia alla mafia nelle cronache del matrimonio. In campo anche la Fondazione Falcone, che ha chiesto ai media le scuse nei confronti della Sicilia e dei siciliani.