Due morti e feriti in un violento incidente sulla Catania-Gela

Ancora sangue sulle strade: lo scontro mortale sulla Statale

CATANIA – Un bilancio pesantissimo che fa registrare due vittime. Con un tragico scenario che si è presentato ai soccorritori giunti sul posto. Un violento un incidente si è verificato nel pomeriggio, attorno alle 17.30, lungo la Strada Statale 417: la Catania-Gela, in territorio di Caltagirone. Qui a scontrarsi sono stati almeno quattro mezzi. Di certo, due auto e due camion.

Due persone, come detto, che viaggiavano all’interno dei mezzi sono decedute. Per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Uno scontro violentissimo che ha provocato anche diversi feriti trasportati negli ospedali di Caltagirone e del capoluogo eteno.

Ad intervenire ed a tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone. Sul luogo della tragedia, diverse ambulanze del 118, l’elisoccorso, e le squadre dei vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO