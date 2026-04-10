Duperfume si Espande, Nuove Aperture in tutta Italia

Grazie alla fiducia dei propri clienti, Duperfume, il marchio di profumi equivalenti nato a Villabate, in provincia di Palermo, sta vivendo una stagione di straordinaria crescita. Dopo aver conquistato il pubblico siciliano con i suoi store in Corso Vittorio Emanuele e Corso Calatafimi, il brand è oggi pronto ad aprire le porte a una rete di concessioni che porterà le sue fragranze in tutta Italia, consolidando una presenza sempre più solida e diffusa sul territorio nazionale.

La Filosofia della Bellezza Accessibile

Duperfume nasce da una missione precisa e ambiziosa, democratizzare il piacere dei grandi profumi di lusso, rendendoli finalmente accessibili a chiunque senza alcun compromesso sulla qualità. In un settore da sempre dominato da marchi con prezzi spesso fuori portata, Duperfume ha scelto di percorrere una strada diversa, proponendo fragranze equivalenti ispirate alle grandi Maison internazionali, realizzate con ingredienti pregiati e tecniche di produzione all’avanguardia. Il risultato è una linea di profumi capace di evocare le stesse emozioni degli originali, con una qualità che non ha nulla da invidiare ai brand più blasonati.

Ogni fragranza del catalogo nasce da un processo creativo attento e rigoroso, che parte dalla selezione accurata delle materie prime e passa attraverso formulazioni testate, bilanciate e perfezionate nel tempo, fino a un confezionamento curato in ogni dettaglio. Non si tratta semplicemente di replicare un profumo, ma di creare un’esperienza olfattiva completa, pensata per lasciare una traccia duratura e permettere a ogni persona di esprimere la propria personalità unica attraverso il potere della fragranza.

Il brand si distingue inoltre per il suo impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, privilegiando ingredienti sostenibili e processi produttivi a basso impatto. Perché la vera bellezza, quella che dura nel tempo, non può prescindere dalla responsabilità verso il pianeta e verso le generazioni che verranno.

I Due Store di Villabate e Palermo

Duperfume è oggi presente con due punti vendita diretti nel palermitano, entrambi diventati riferimenti consolidati e molto amati dagli appassionati di profumeria di qualità. Il primo store storico si trova a Villabate, in Corso Vittorio Emanuele 409, il luogo da cui è partita l’intera avventura imprenditoriale del brand, uno spazio che nel tempo è diventato molto più di un semplice negozio, trasformandosi in un punto d’incontro per chi ama le fragranze e cerca qualcosa di autentico. Il secondo store, aperto per rispondere alla crescente domanda del pubblico cittadino, è situato a Palermo in Corso Calatafimi 942, nel cuore pulsante della città.

Più che semplici punti vendita, questi spazi sono progettati per essere vere e proprie esperienze olfattive immersive. Ogni cliente può entrare, prendersi tutto il tempo necessario e scegliere con calma tra centinaia di fragranze diverse, farsi guidare con competenza e passione dai consulenti, e scoprire il profumo più adatto alla propria personalità, al proprio stile e alle proprie occasioni di vita. Ogni visita diventa così un momento di piacere autentico, lontano dalla fretta e dalla standardizzazione del commercio tradizionale.

Le Nuove Concessioni, Duperfume Arriva in tutta Italia

L’espansione di Duperfume attraverso una rete di concessioni di vendita è già concretamente in corso, con nuove aperture attive o in imminente avvio in diverse città italiane. Si tratta di un passaggio strategico fondamentale nella storia del brand, che per la prima volta varca con decisione i confini della Sicilia per portare la propria filosofia di bellezza accessibile in tutto il Paese. Ogni nuova concessione non è semplicemente un punto vendita aggiuntivo, ma un presidio autentico del brand, gestito da partner selezionati che condividono gli stessi valori di qualità, accessibilità e attenzione al cliente.

Bagheria (PA) – primo naturale passo nell’ampliamento della rete regionale siciliana, a pochi chilometri dallo store storico di Villabate

Napoli – ingresso in uno dei mercati più vivaci, appassionati e competitivi d’Italia, dove il profumo è parte integrante della cultura quotidiana

Corleone (PA) – un presidio importante nel cuore della Sicilia interna, per avvicinare il brand ai territori meno raggiunti dalla grande distribuzione

Via Gustavo Roccella, Palermo – un nuovo punto vendita nel capoluogo siciliano, per rispondere alla domanda crescente di un pubblico urbano sempre più esigente

Mazara del Vallo (TP) – una città dalla grande tradizione commerciale e culturale, affaccio naturale verso il Mediterraneo e i mercati del Sud

Sono inoltre in arrivo prossimamente nuove aperture a Messina e Siracusa, dove il brand completerà la copertura della Sicilia orientale, a Torino, primo e significativo approdo nel nord Italia, e in Via Montepellegrino a Palermo, ulteriore presidio nella città capoluogo. Un piano di crescita solido e articolato, che dimostra come Duperfume abbia saputo trasformare la fiducia dei propri clienti in un progetto imprenditoriale replicabile, strutturato e capace di generare valore in contesti geografici e culturali molto diversi tra loro.

Il Perfume Bar, la Fragranza Perfetta per i Tuoi Eventi

Tra i servizi più originali, creativi e apprezzati dell’offerta Duperfume spicca il Perfume Bar per eventi privati, un’idea nata dalla volontà di portare l’esperienza del profumo direttamente nelle occasioni che contano di più. Si tratta di un allestimento elegante e raffinato che il team di Duperfume porta direttamente nella location del tuo evento, creando una postazione dedicata dove gli ospiti possono avvicinarsi, scegliere con calma, testare le fragranze disponibili e infine portare a casa la propria preferita come ricordo della giornata. Un’idea regalo originale, sofisticata e profondamente personalizzabile, capace di trasformare ogni evento in un’esperienza multisensoriale davvero indimenticabile.

Il profumo, scelto in un momento di gioia e condivisione, diventa così un souvenir carico di significato, un oggetto che ogni ospite conserverà e che ogni volta che verrà usato riporterà alla mente il ricordo di quel giorno speciale. Il servizio Perfume Bar è pensato per accompagnare i momenti più importanti e preziosi della vita,

Comunioni e Battesimi, un souvenir profumato, elegante e di grande classe per celebrare i momenti più teneri e significativi della famiglia

Compleanni, un’esperienza interattiva e raffinata che stupisce, coinvolge e rimane nel cuore degli invitati

Matrimoni, lauree e feste aziendali, un tocco di lusso autentico e accessibile per rendere ogni grande occasione ancora più memorabile

Il Perfume Bar è disponibile in tre pacchetti distinti, pensati per adattarsi con flessibilità a ogni esigenza e tipologia di evento, Start con formato da 30 ml, Medium con formato da 50 ml e Premium con formato da 100 ml, ciascuno modulabile in base al numero di ospiti e alle preferenze dell’organizzatore. Per informazioni dettagliate, disponibilità e preventivi personalizzati, il team Duperfume è a disposizione attraverso tutti i canali ufficiali.

Dove Trovare Duperfume

Duperfume è in continua espansione e la rete di punti vendita cresce di mese in mese. Che tu voglia visitare uno degli store storici, scoprire la concessione più vicina alla tua città o organizzare un Perfume Bar per il tuo prossimo evento, il team Duperfume è sempre a disposizione per accompagnarti nella scelta migliore. Un ulteriore elemento di innovazione distingue Duperfume nel panorama della profumeria, il brand sarà tra i primi nel settore a introdurre il servizio di consegna tramite Glovo. Grazie a questa novità, sarà possibile ordinare le proprie fragranze preferite in modo semplice e veloce, ricevendole comodamente ovunque ci si trovi. Un passo avanti importante che conferma l’impegno di Duperfume nel rendere il mondo del profumo sempre più accessibile, moderno e vicino alle esigenze quotidiane dei clienti.

Store Villabate – Corso Vittorio Emanuele, 409

Store Palermo – Corso Calatafimi, 942

Nuove aperture

Store Palermo – Via Montepellegrino, 158

Store Palermo – Via Gustavo Roccella, 52E

Store Bagheria – Via Dante Alighieri 61

Store Corleone – Via Francesco Bentivegna, 80

Store Mazara del Vallo – Via Sansone Emanuele, 41

Store Messina – Via Giordano Bruno, 67

Store Siracusa – Via Napoli, 69

Store Napoli – Via Sant’Anna dei Lombardi,18

Store Torino – Via Chiesa della Salute, 44bis

Sito web – www.duperfume.it

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