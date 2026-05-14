 Duplice femminicidio di Naro, la corte d'appello conferma l'ergastolo
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Duplice femminicidio di Naro, confermato l’ergastolo in appello

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La sentenza a Palermo
IL VERDETTO
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AGRIGENTO – La Corte di assise di appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, il 25enne romeno condannato per il duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zanescu, sue connazionali, uccise a Naro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023.

I giudici di secondo grado hanno respinto le richieste della difesa, rappresentata dall’avvocato Diego Giarratana, che aveva contestato l’aggravante della crudeltà e sostenuto che l’imputato soffrisse di un disturbo di personalità tale da ridurne la capacità di intendere.

La perizia psichiatrica disposta durante il processo aveva già escluso qualsiasi vizio di mente, confermando la piena capacità di intendere e di volere di Nedelcov che, secondo l’accusa, ha ucciso le due donne dopo che avevano respinto alcune sue avance durante una cena.

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