Dusty: da Catania a Palermo, il servizio raccolta rifiuti per Ferragosto

I servizi riprenderanno con regolarità dopo il 15 agosto

CATANIA – Di concerto con le amministrazioni dei comuni siciliani serviti da Dusty, nella giornata festiva di venerdì 15 agosto sono state predisposte alcune variazioni al calendario dei servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti.

In provincia di Catania

A Paternò resteranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e spazzamento delle strade. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti e Numero verde. Il Centro comunale di raccolta resterà aperto solo la mattina mentre non saranno operativi, ove presenti, Centri comunali di raccolta mobili, Isole ecologiche e Centri di riuso.

A Santa Maria di Licodia nessuno dei servizi previsti in calendario verrà espletato. Servizi sospesi anche a San Gregorio, dove si provvederà solo allo svuotamento dei cestini.

Nei comuni di Motta Sant’Anastasia, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania e Valverde sarà garantito l’espletamento dei servizi di porta a porta e spazzamento delle strade. Saranno sospesi, invece, i servizi di ritiro dei rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine, non saranno operativi, ove presenti, i Centri comunali di raccolta.

Stesse variazioni sono in programma a Misterbianco. Qui, i Centri comunali di raccolta di via Puglia e di via Giuseppe Garibaldi resteranno chiusi al pubblico anche sabato 16 agosto.

In provincia di Palermo

Dusty garantirà a Termini Imerese l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e di spazzamento delle strade. Nelle contrade il porta a porta verrà effettuato in via straordinaria in mattinata anziché il pomeriggio.

Il Centro comunale di raccolta resterà aperto al pubblico solo di mattina. Non saranno attivi, invece, i servizi di Numero verde e di ritiro dei rifiuti ingombranti.

A Santa Flavia resterà attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta delle attività commerciali. Saranno inoltre aperti al pubblico i Centri comunali di raccolta e le tre postazioni mobili di Piano Stenditore, di Sant’Elia, della Stazione ferroviaria e l’Eco punto di via Indro Montanelli.

Non verrà effettuato né lo spazzamento delle strade né il servizio porta a porta per le utenze domestiche. Non saranno attivi, inoltre, il Numero verde e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

A Borgetto e a Partinico, Dusty ha disposto la sospensione di tutti i servizi di igiene ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti.

A Caltanissetta

Dusty garantirà nel comune di Caltanissetta l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento sarà limitato alle strade del centro storico e le Isole ecologiche fisse resteranno aperte al pubblico.

Non saranno attivi, invece, i servizi di Numero verde e di ritiro dei rifiuti ingombranti. Infine, i Centri di riuso e i Centri comunali di raccolta, sia fissi che mobili, resteranno chiusi.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità, come da calendario, nelle giornate non festive successive a quella indicata.