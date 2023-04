Dybala e il legame con Palermo: “Mia madre mi chiama picciriddu”

"Sono tornato di nascosto un po' di volte nel capoluogo siciliano"

1' DI LETTURA

PALERMO – Paulo Dybala si racconta. Durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, l’attaccante della Roma ha ripercorso la sua carriera affrontando diversi temi calcistici e non. Tra questi, c’è stato anche un riferimento al suo passato in rosanero. Dybala, infatti, ha vestito la maglia del Palermo dal 2012 al 2015 e nel capoluogo siciliano ha vissuto la sua prima esperienza in Italia per poi passare alla Juventus e, infine, alla Roma.

“Mi chiamano ancora u picciriddu, tanta gente della Sicilia mi chiama così, soprattutto a Palermo. È bello perché mia mamma ogni tanto me lo dice. Mi dice che sono il suo picciriddu”, ha rivelato il campione del mondo argentino. “Sono tornato a Palermo di nascosto, un po’ di volte. Con il passare del tempo torno meno, ma mia mamma ha delle amicizie ancora la quindi lei torna spesso. Mi manda i saluti delle persone e mi porta anche qualche cannolo”.