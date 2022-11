È De Pau, ex autista del boss Senese, l’uomo fermato per gli omicidi a Roma

Sembra sia stata la sorella ad avvertire le forze dell'ordine

Si chiama Giandavide De Pau, il 51enne, italiano fermato questa mattina perché sospettato del triplice femminicidio in Prati. De Pau, noto perché era l’autista di Michele Senese, nonché suo guardaspalle, è attualmente in questura dove è sottoposto dagli investigatori a un serratissimo interrogatorio.

A mettere le forze dell’ordine sulle tracce del presunto killer è stata sua sorella. La donna ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dal fratello, in stato confusionale, ieri pomeriggio che avrebbe farfugliato qualcosa facendo allarmare la donna che ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Dopo averla convocato, gli investigatori si sono messi alla ricerca del pregiudicato 51enne, fermato poi questa mattina nell’appartamento della parente a Primavalle.

“Io non posso dire nulla, non voglio dire nulla perché sto male, e non ho intenzione di parlare, no comment”, le uniche dichiarazioni della donna all’uscita dall’appartamento di via Esperia Sperani. Alla domanda se fosse stata lei a chiamare le forze dell’ordine la donna ha risposto. “I fatti parlano da soli, non sono io a dover parlare” ha aggiunto.

“Ricordo di essere stato in quella casa di via Riboty con delle ragazze cinesi e di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un black out. Non ricordo di essere stato in via Durazzo, ho vagato per due giorni senza mangiare né dormire. Dopo sono andato a casa di mia madre e mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e mi sono messo a dormire, poi sono arrivati i poliziotti a prendermi intorno alle sei di mattina”. Questo quanto raccontato da De Pau, agli inquirenti.