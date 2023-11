È la Giornata nazionale della Colletta alimentare, le iniziative a Catania

Appuntamenti in tutta la Sicilia

CATANIA – “Rispondere al bisogno dell’altro offrendo un aiuto a chi è in difficoltà e soddisfare, così, il bisogno di significato che c’è in ciascuno di noi”. Le parole di Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV tracciano il percorso semplice, immediato ed etico che viene fatto durante la 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare instillando nel prossimo lo spirito di comunità per sostenere chi ha più bisogno.

Volontari in campo

Questo è ciò che faranno oggi, sabato 18 novembre, i 12 mila volontari di Banco Alimentare della Sicilia ODV con la pettorina arancione che accoglieranno i clienti in 1140 supermercati della Sicilia in un tripudio di colori, sorrisi e volantini in cui si chiederà di donare alimenti per le famiglie che vivono in fragilità. Gli alimenti che vengono chiesti nell’edizione 2023 sono olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia con il preciso intento di fare un gesto concreto insieme che aiuti, chi è in difficoltà, a liberarsi dal bisogno materiale, riacquistare la voglia di riconnettersi alla vita e avere le giuste energie per trovare un’occupazione che lo gratifichi e lo renda parte attiva della comunità in cui vive.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a 724 organizzazioni partner territoriali, convenzionate con Banco Alimentare della Sicilia ODV (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..), che sostengono quotidianamente circa 284.000 persone.

Gli appuntamenti a Catania

Alle 9.30, Viviana Lombardo, assessore alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Catania, incontrerà i volontari della #Colletta23 nel supermercato Lidl di Corso Sicilia 64 – Catania

Un’ora dopo, alle 10.30, Luigi Pulvirenti, presidente Farmitalia Saturnia, farà la spesa per la #Colletta23 nel Superstore Decò, Via Messina 625 – Catania

Tra le 14.30 e le 15, S.E. l’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna farà la spesa per la #Colletta23 nel supermercato Lidl Porte di Catania, in Via Gelso Bianco, 94 – Catania CT

Infine alle 21.30: MAGAZZINO BANCO ALIMENTARE DELLA SICILIA ODV

Tutti gli alimenti che verranno raccolti durante la Giornata della #Colletta23 verranno trasferiti e immagazzinati nella sede del Banco Alimentare della Sicilia soprattutto alla chiusura dei supermercati. A lavoro concluso ci sarà lo spazio per mangiare qualcosina preparata da alcuni volontari.

Il magazzino del Banco Alimentare si trova all’interno del MAAS, via Passo del Fico s.n. Catania

Spesa anche on line

Sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

Main sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Plenitude (Eni), PwC in Italia, Coca-Cola, Terranova

Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo

Partner logistico: Poste Italiane, Number 1 Logistics Group, Amazon