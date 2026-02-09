È morta all’età di 85 anni Patrizia de Blanck

Ad annunciarlo la figlia Giada: "È stata una figura iconica"

ROMA – È morta all’età di 85 anni la contessa Patrizia de Blanck, nota per aver partecipato come ospite e commentatrice in diversi popolari programmi televisivi italiani. A comunicarlo è la figlia, Giada, avuta dalla contessa con Giuseppe Drommi.

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck – ha scritto Giada –. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”.

Patrizia de Blanck era discendente da una famiglia nobiliare, e si presentava come Contessa de Blanck y Menocal.

La fama di Patrizia de Blanck era iniziata nel 2002, quando fu scelta come ospite fissa al programma Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti. Poi, durante la prima edizione del reality show L’isola dei famosi, nel 2003, commentò dallo studio la partecipazione di sua figlia Giada come concorrente. Nel 2008 partecipò, questa volta come concorrente, al reality show, e nel 2020 anche al Grande Fratello VIP.

Fu opinionista anche dei programmi di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque e Domenica Live.