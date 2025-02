È morta Maria Letizia Colajanni, presidente onoraria dell’Anpi

Il cordoglio dei presidi della Rete per la cltura antimafia e della Cgil

PALERMO – È morta Maria Letizia Colajanni, attivista antifascista, membro del Coordinamento Nazionale delle Donne dell’Anpi e del Consiglio Nazionale. Molto attiva nelle scuole dove ha assunto il ruolo di docente e di preside e dove ha costantemente contribuito alla diffusione della cultura antimafia. Per la sua lunga dedizione militanza dedita a mantenere viva la memoria e i valori della Resistenza è stata nominata presidente onoraria Nazionale dell’Anpi. Continuo il suo impegno per la difesa della democrazia e della giustizia sociale.

Letizia Colajanni è stato un punto di riferimento per la scuola palermitana che si riconosce, quotidianamente, nei valori dell’antifascismo e nell’impegno antimafia – scrivono in una nota i dirigenti scolastici che coordinano la Rete per la Cultura Antimafia nella Scuola -. Qualche mese fa è stata ospite di una iniziativa, organizzata dalla Rete per la Cultura antimafia, all’Istituto Pio La Torre, nella scuola che ha diretto per anni”.

“È stata una delle sue ultime uscite pubbliche e, come sempre, ha trasmesso entusiasmo e visione di futuro. Vogliamo ricordarla sottolineando il suo impegno intellettuale e militante per un mondo migliore. Ci lascia un patrimonio di idee e di valori: la sua eredità continua ad essere la nostra stella polare per costruire la scuola del futuro che aspira alla trasformazione della società – conclude la nota a firma dei presidi Valeria Catalano (I.C. Colozza Bonfiglio – scuola capofila), Giusi Aprile (XIII I.C. Archimede di Siracusa), Giusto Catania (I.C. Giuliana Saladino), Bianca Guzzetta (I.C. Principessa Elena di Napoli), Maria Gabriella Martorana (I.C. Costa Scinà), Daniela Miceli (I.C. Scelsa), Marcella Polimeno (D.D. Aristide Gabelli), Andrea Tomaselli (IISS Nautico Gioeni Trabia) -“.

Alfio Mannino e la segreteria della Cgil Sicilia hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Letizia Colajanni. “La sua attività a favore dei più deboli e la sua iniziativa per i diritti delle donne e contro ogni fascismo con l’Anpi, sono pietre miliari – scrive la Cgil in una nota- di tutto il movimento progressista e sindacale della Sicilia. Il suo contributo alle iniziative della Cgil è stato continuo – prosegue la Cgil regionale – fino all’ultimo, segno di una profonda volontà di contribuire al cambiamento». Maria letizia Colajannni «è colonna portante della battaglia per i diritti e la democrazia – afferma la Cgil regionale- e il suo importante lascito morale farà parte del patrimonio su cui proseguiremo nella nostra battaglia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne, per la giustizia sociale, per la democrazia”.