È morto Chuck Norris, aveva 86 anni

Era ricoverato in un ospedale alle Hawaii

È morto, all’età di 86 anni, Chuck Norris.

A dare la notizia del decesso di Chuck Norris è il sito americano TMZ. Stando a quanto riporta il sito americano, Norris è deceduto giovedì mattina alle Hawaii, dove era ricoverato.

“È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina, giovedì. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace”.

Chi era Chuck Norris

Chuck Norris nasce il 10 marzo 1940 a Ryan. Nel 1958 diventa poliziotto di sicurezza e va in Corea del sud, dove gli danno il soprannome di “Chuck”. Lì comincia gli allenamenti di Tangsudo, un interesse che lo avrebbe portato a diventare cintura nera e, dopo anni di studio e pratica di varie arti marziali, a fondare il Chun Kuk Do “La via universale”. Norris fu grande campione di combattimenti.

Nel 1965 viene avvicinato nel mondo del cinema da Steve McQueen, il cui figlio era suo allievo di arti marziali. Nel 1969 Norris incontra il celebre artista marziale Bruce Lee, e i due di lì a breve diventano grandi amici. Sarà Lee ad offrirgli il primo ruolo cinematograficamente rilevante nel 1972 con il celebre L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente di Lee. Nel film interpreta il campione americano di arti marziali, ingaggiato per uccidere Yen Chen (Lee). Lo scontro finale tra i due nel Colosseo è una scena rimasta nella storia del cinema.

Nel 1984, Norris interpreta Rombo di tuono, che lo consacra come star mondiale nel cinema d’azione, oltre ad incassare 120,4 milioni di dollari. Il 1993 è considerato l’anno della rinascita di Chuck Norris: sulla CBS infatti va in onda la serie televisiva Walker Texas Ranger che lo vede impegnato nel ruolo del ranger Cordell Walker intento a mantenere l’ordine nella città di Dallas, liberandola dai vari criminali che si susseguono nelle varie puntate. I temi della serie sono incentrati sui valori fondamentali come l’amicizia, l’aiuto reciproco, la lotta alla violenza, in particolare tra le gang giovanili. Il Ranger Walker e i suoi colleghi hanno il ruolo di funzionari onesti e specchiati, rispettosi della legge e non estremisti.