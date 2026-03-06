È morto il musicista e compositore Vito Gaiezza

Aveva 63 anni

PALERMO – È morto a 63 anni il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza. Docente di organo al Conservatorio di Ribera, era nato a Roma nel 1962. Rimasto orfano, era stato adottato dal maestro e compositore pianista Ettore Gaiezza. Per ironia della sorte, a soli 10 anni, Vito rimase orfano per la seconda volta a causa della morte del padre adottivo. Allevato dalle zie acquisite, era diventato un grande esecutore all’organo, nonché geniale compositore.

La sua morte improvvisa per infarto, ospite di un amico a Parma, città dove era in procinto di un ricovero, ha spinto i suoi tanti amici ad organizzare una raccolta fondi per riportare le sue spoglie a Palermo dove seppellirlo. “Facciamo un appello al sindaco di Palermo Roberto Lagalla affinché copra le spese del trasporto della salma e della sepoltura di un grande artista della nostra città” afferma il giornalista Antonio Ortoleva, amico da sempre di Gaiezza

Lagalla: “Notizia che ci addolora profondamente”

“La notizia della scomparsa improvvisa del maestro Franco Vito Gaiezza addolora profondamente la città di Palermo. Con lui se ne va un musicista di straordinaria sensibilità e un docente che ha intrecciato una parte significativa della propria vita artistica e umana con la nostra comunità”, dichiara il sindaco Lagalla.

“Gaiezza ha contribuito, con il suo talento, la sua passione e la sua originalità alla crescita della vita musicale e culturale cittadina. In tanti, tra studenti, colleghi e appassionati, ne ricordano oggi l’intelligenza musicale, l’ironia e la grande generosità nel trasmettere conoscenza e amore per la musica.

Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità accademica che oggi lo piange rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Palermo, i sentimenti del più sincero e partecipe cordoglio“.