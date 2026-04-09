È morto l’attore Mario Adorf, aveva 95 anni

Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie

È morto, all’età di 95 anni, l’attore Mario Adorf nel suo appartamento a Parigi. Ne ha dato conferma la Dpa, che cita il manager Michael Stark. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie

Chi era Mario Adorf

Mario Adorf è nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano, l’8 settembre 1930.

Tra i ruoli più celebri quelli nei polizieschi di Ferdinano Di Leo negli anni Settanta, ma anche interprete per maestri come Antonio Pietrangeli, Valerio Zurlini, Dario Argento e poi ne La piovra, il burbero nonno dello sceneggiato Il piccolo Lord, Fantaghirò.

La passione per la recitazione matura negli anni universitari a Magonza dove pratica pugilato e entra nel gruppo teatrale. Tornato a Zurigo comincia il suo praticantato come attore e regista, nel 1954 si sposta a Monaco, in Germania, dove fa una gavetta nel movimento tedesco di teatro e cinema Kammerspiel.

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