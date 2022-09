È siciliano il primo studio di consulenza che ottiene il SI Rating

Ha sede a Marsala, in provincia di Trapani

Lo Studio Bellan SrL SB, con sede operativa a Marsala (TP) in via Giacinto Bruzzesi 30, è il primo studio di consulenza in Italia ad ottenere il certificato di sostenibilità, il cosiddetto SI Rating.

Un traguardo importante per una realtà in costante crescita che vanta importanti clienti e una squadra di professionisti giovane e dinamica. Il team dello studio, coordinato da Giulio Bellan, ha saputo evolversi negli anni, facendo particolare attenzione alle esigenze delle aziende che segue, per farle crescere costantemente. L’attività principale riguarda servizi di consulenza strategica e finanziaria alle imprese, analisi aziendali, controllo di gestione, elaborazione dati ed assistenza contabile, assistenza all’ottenimento di finanziamenti agevolati alle imprese.

Studio Bellan SrL SB, consapevole di quanto sia importante definire una strategia di sostenibilità nel contesto economico attuale, ha deciso di misurare il grado di sostenibilità delle proprie attività adottando lo strumento di analisi SI Rating. Questa azione delinea tra le sue priorità aziendali la misurazione, la rendicontazione ed il monitoraggio dei propri impatti in base ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). SI Rating misura anche come Studio Bellan SrL SB sia allineata agli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con le sue attività e scelte quotidiane. Il percorso di sostenibilità intrapreso grazie a SI Rating permetterà di caratterizzare, misurare, rendicontare la sostenibilità.

Il rating di sostenibilità ottenuto è del 78 %, un numero importante raggiunto anche grazie ad una particolare attenzione al rispetto della parità di genere nel proprio staff, alle opportunità lavorative date allo stesso e ad una sempre più doverosa attenzione alla cyber sicurity (vista la mole di dati che lo studio gestisce).

Sustainability Impact Rating (SI Rating) è lo strumento proprietario, ideato e progettato da ARB S.B.P.A., che supporta le organizzazioni nel processo di valutazione della propria sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Obiettivo della valutazione è quello di partire dai dati oggettivi emersi dall’analisi degli strumenti e delle best practice adottate e implementate nel corso dell’ultimo anno dall’azienda al fine di delineare azioni che portino ad un miglioramento continuo dei propri livelli di gestione delle tematiche di sostenibilità, per meglio raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDGs).