È un Catania straripante, 4-0 a Benevento: e ora testa al 2024

I rossoazzurri tornano alla vittoria in campionato

CATANIA – Il Catania sbanca il “Vigorito” infliggendo una quaterna secca al Benevento al termine di una gara diligente disputata dagli uomini di Lucarelli. Malgrado le tante assenze e la trasferta vietata ai sostenitori rossazzurri, Zanellato e compagni vincono nettamente la sfida prenatalizia contro i sanniti, regalandosi festività serene dopo le due sconfitte consecutive maturate al cospetto di Messina e Sorrento.

Pronti, via

L’inizio è di marca sannita. Il Benevento cerca di aggredire subito il Catania che, però, rischia poco o nulla con Bethers attento e Zanellato assoluto padrone del centrocampo. Castellini è in gran giornata e impegna severamente Paleari con una conclusione dal limite dell’area. Poi Ferrante reclama per un contatto in area etnea con Lorenzini mentre Chiricò spreca un rigore in movimento sull’assist di uno scatenato Castellini. La svolta della prima frazione di gioco arriva al 36° quando Karic lascia il Benevento in inferiorità numerica per un doppio cartellino giallo, comminato dall’arbitro al centrocampista sannita prima per proteste e poi per un brutto fallo commesso su Zanellato. Il Catania approfitta subito della superiorità numerica perché, sull’errato appoggio di un difensore campano, Rocca si presenta tutto solo davanti a Paleari che lo stende. Rigore ineccepibile che Chiricò trasforma spiazzando l’estremo difensore giallorosso. Sulle ali dell’entusiasmo… il Catania potrebbe anche raddoppiare ma Paleari si oppone con una gran parata alla forte conclusione di Castellini presentatosi in piena area sannita dopo uno scambio in velocità con Chiricò.

Risultato netto

Nella ripresa, i rossazzurri mettono subito le cose in chiaro… raddoppiando con Zammarini ben imbeccato da Chiricò. Poi Talia simula un contatto in area etnea e l’arbitro lo ammonisce per la seconda volta, costringendo il Benevento a giocare in doppia inferiorità numerica. La partita finisce praticamente lì. Il Catania, infatti, dilaga segnando ancora con Chiricò (doppietta personale) e con il subentrato Deli ottimamente servito dal velocissimo Maffei. Il Catania chiude, poi, in 10 uomini per l’infortunio a Castellini che esce anzitempo dal rettangolo di gioco. Sonante vittoria per i rossazzurri che bissano quanto fatto, qualche mese addietro, a Caserta. Un raggio di luce rossazzurra al quale bisognerà dare adesso seguito con una decisa inversione di rotta, mettendo a frutto anche un mirato rafforzamento della “rosa” in sede di calciomercato di riparazione.

Tabellino

Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento/sabato 23 dicembre 2023 – ore 18,30

19^ e ultima giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

BENEVENTO – CATANIA 0 – 4

BENEVENTO (3-5-2) – Paleari, El Kaouakibi, Masciangelo, Karic, Pinato (dal 16°s.t. Agazzi), Improta (dal 23°s.t. Bolsius), Rillo (dal 12°s.t. Viscardi), Talia, Cappellini, Marotta (k)(dal 16°s.t. Alfieri), Ferrante (dal 12°s.t. Sorrentino).

A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Ciano, Carfora, Masella.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Bethers, Curado, Lorenzini, Castellini, Quaini (dal 32°s.t. Maffei), Zanellato, Zammarini (k), Rocca (dal 16°s.t. Deli), Chiarella (dal 25°s.t. Rapisarda), Chiricò (32°s.t. De Luca), Dubickas.

A disposizione: Livieri, Popovic, Marsura.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Assistenti: Andrea Cravotta (Città di Castello) e Francesco Romano (Isernia).

Quarto ufficiale: Andrea Recupero (Lecce).

Reti: 38°p.t. Chiricò (CT) su rigore; 1°s.t. Zammarini (CT); 24°s.t. Chiricò (CT); 34°s.t. Deli (CT).

Indisponibili: Bouah, Bocic, Rizzo, Mazzotta, Silvestri, Ladinetti, Di Carmine (CT).

Ammoniti: Karic (BN); Talia (BN); Improta (BN).

Espulsi: Karic (BN); Talia (BN).

Cronaca del match

Primo tempo (0-1)

2° inserimento sulla sinistra di Marotta che mette in mezzo un pallone girato da Ferrante fuori di poco;

5° El Kaouakibi si inserisce in area da destra e sul suo tiro-cross… Bethers si salva d’istinto. Sul prosieguo dell’azione, la difesa rossazzurra libera l’area con affanno;

15° conclusione alta di Karic;

19° gran tiro di Castellini: Paleari alza in angolo;

20° Zanellato calcia alle stelle;

22° Ferrante reclama inutilmente il penalty dopo un contatto con Lorenzini;

24° espulso un componente della panchina sannita per proteste;

25° Castellini calcia di controbalzo: alto;

27° clamorosa palla-gol per il Catania: Castellini supera due avversari in slalom e serve il pallone all’accorrente Chiricò che cicca il pallone da centro area!

36° Benevento il 10 uomini: Karic si fa ammonire due volte in un minuto (prima per protese e poi per gioco falloso su Zanellato) e viene espulso!

37° Rocca atterrato da Paleari: calcio di rigore per il Catania!

38° dagli 11 metri… Chiricò spiazza Paleari e firma il vantaggio rossazzurro: 0-1 !

43° scambio veloce tra Chiricò e Castellini con botta di quest’ultimo che Paleari respinge in tuffo;

45° il primo tempo si chiude col Catania meritatamente in vantaggio.

La ripresa

Secondo tempo (0-4)

1° raddoppio del Catania: Dubickas imbecca Chiricò che… finta il tiro… e serve Zammarini sulla corsa. Imprendibile la botta del numero 33 sigla lo 0-2 !

3° Marotta spinge in reta in mischia ma il gioco era fermo per un’irregolarità;

4° colpo di testa a botta sicura di Curado ma Paleari respinge d’istinto!

11° appoggio corto di Chiricò per Rocca che non riesce a tirare;

12°nel Benevento, Sorrentino e Viscardi subentrano a Ferrante e Rillo;

15° Talia simula in area etnea: era già ammonito e viene espulso. Benevento il 9 uomini!

16° nel Catania, Rocca lascia il posto a Deli;

16° nel Benevento, Agazzi e Alfieri per Pinato e Marotta;

23° Bolsius prende il posto di Improta;

24° terzo gol del Catania: Dubickas serve Chiricò che si accentra e spedisce imparabilmente in rete il pallone della sua doppietta personale: 0-3 !

25° nel Catania, Rapisarda sostituisce Chiarella;

31° Bolsius calcia alto dal limite;

32° nel Catania, De Luca e Maffei subentrano a Chiricò e Quaini;

34° quaterna del Catania: volata di Maffei sulla sinistra e cross perfetto per Deli che mette in rete il pallone dello 0-4 !

43° Catania in 10 uomini per l’infortunio occorso a Castellini;

45° concessi 2 minuti di recupero