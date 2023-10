Athletic Club Palermo: il Mazara 46 vince di misura

La decide Licata al 34’

TERRASINI (PALERMO) – Sconfitta di misura per l’Athletic Club Palermo. I rosanero guidati da Vincenzo Giannusa hanno perso 1-0 contro il Mazara 46, nel match valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Al “Favazza” di Terrasini è risultato decisivo un episodio, ovvero la punizione di Licata realizzata a dieci minuti dal fischio finale.

La squadra di Vincenzo Giannusa – che resta a quota 12 punti in classifica – tornerà in campo mercoledì, ore 15.30 sempre al “Favazza” di Terrasini, per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Supergiovane Castelbuono. Domenica prossima, invece, l’ottava di campionato in casa della Don Carlo Misilmeri.