Eccellenza, pirotecnico 3-3 per l’Athletic Club Palermo

Termina in parità il match contro la Folgore Castelvetrano

Terzo risultato utile consecutivo per l’Athletic Club Palermo. Dopo le vittorie contro Castellammare e Fulgatore, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno pareggiato 3-3 contro la Folgore Castelvetrano, nel match valido per la 28esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Un risultato con qualche rimpianto per i palermitani che in pieno recupero avevano trovato il gol del 3-2 con Manfrè, ma a tempo scaduto hanno subito la rete del pari.

Un match in crescendo per entrambe. Arriva il gol del vantaggio della Folgore che sblocca il risultato con Lovisi, bravo a battere Russo con un tiro sul primo palo da posizione defilata. Nel secondo tempo sale il ritmo, l’Athletic rientra meglio in campo e pareggia i conti con Mercanti. I nerorosa di Gabriele Cipolla continuano a spingere e completano la rimonta a metà della ripresa con il bellissimo tiro al volo di Camara dai 25 metri, al primo gol con la maglia dell’Athletic. A 10 minuti dalla fine la Folgore torna in partita con la rete del 2-2 firmata La Francesca, pronto sul secondo palo sugli sviluppi di una punizione. Al 91° minuto Manfré guadagna un rigore per fallo di Cinquemani: dal dischetto il bomber dell’Athletic non sbaglia. Passano 120 secondi e Santangelo trova la rete del definitivo 3-3 con una potente conclusione che spiazza Russo.

Con questo risultato l’Athletic Club Palermo sale a quota 35 punti in classifica a due giornate dalla fine del campionato. I nerorosa torneranno in campo domenica 21 aprile, ore 15, contro la Supergiovane Castelbuono nell’ultima trasferta dell’anno.