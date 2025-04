Economia, S&P innalza ancora rating Regione. Schifani: “Risultato storico”

Due balzi in avanti in un anno per la Sicilia

PALERMO – “Standard & Poor’s ha comunicato l’innalzamento del rating della Regione Siciliana da BBB a BBB+, con outlook stabile. È un risultato straordinario, ma soprattutto un fatto storico: abbiamo preso la Sicilia con rating BBB- e in meno di un anno, due balzi in avanti. Questo dimostra che il percorso di risanamento e rilancio avviato dal mio governo è serio, credibile e già riconosciuto a livello internazionale”.

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta il nuovo miglioramento del merito creditizio attribuito alla Regione dall’agenzia americana, che arriva a pochi mesi dal precedente passaggio da BBB- a BBB, avvenuto nel luglio 2024.

S&P Global Ratings ha riconosciuto i progressi dell’economia regionale e l’efficacia delle politiche adottate, che hanno saputo valorizzare l’autonomia speciale della Sicilia, incrementare le entrate fiscali e ottenere maggiori trasferimenti statali. Fondamentale anche il contenimento della spesa corrente e l’incremento degli investimenti pubblici.

“Il nuovo rating – aggiunge Schifani – certifica che la Sicilia è oggi una Regione più solida, affidabile e credibile. Abbiamo ridotto il disavanzo, consolidato i conti e posto le basi per uno sviluppo duraturo. Un ringraziamento particolare va al ragioniere generale Ignazio Tozzo, che in questi anni con grande competenza ha accompagnato questo percorso virtuoso”.

L’agenzia ha, inoltre, evidenziato i miglioramenti nella governance contabile, la maggiore tempestività nell’approvazione dei documenti finanziari e l’elevata liquidità disponibile.

“Tutti elementi – conclude il presidente – che rafforzano la posizione della Regione sul mercato e agli occhi degli investitori. Le prospettive dell’economia siciliana sono oggi più che mai stabili, e i suoi fondamentali pronti a crescere ancora, grazie a una politica fiscale responsabile e a una gestione del debito attenta e rigorosa”.

Caruso: “Soddisfatti per l’innalzamento del rating”

“Il riconoscimento da parte di Standard & Poor’s, che innalza il rating della Regione Siciliana a BBB+ con outlook stabile, premia l’impegno corale di un governo serio e determinato, capace di tradurre in azioni concrete le esigenze dei territori“. Così Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia, commenta il risultato raggiunto dalla Sicilia, con due miglioramenti del merito creditizio in meno di un anno.

“Esprimiamo soddisfazione per questo traguardo, che conferma la bontà della linea tracciata dal presidente Renato Schifani. Mettere ordine nei conti, incrementare il gettito fiscale, attrarre investimenti e sostenere famiglie e imprese non sono stati solo slogan, ma impegni quotidiani – prosegue Caruso-. Il passaggio da BBB- a BBB+ in pochi mesi dimostra che la Sicilia, sotto questa leadership, è tornata credibile agli occhi dei mercati e delle istituzioni internazionali. Un merito che va condiviso con tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per sanare gli squilibri del passato”

“Il gruppo parlamentare di Forza Italia ha sostenuto in questi anni con determinazione le misure di risanamento e le politiche per la crescita del governo Schifani. Abbiamo interpretato le istanze dei territori, garantendo che le scelte economiche fossero sia rigorose che inclusive. L’aumento degli investimenti pubblici, il contenimento della spesa corrente e la valorizzazione dell’autonomia speciale sono tasselli di una strategia condivisa, che oggi ci regala una regione più solida. Questi risultati non possono che vederci determinati nei prossimi anni a fianco del Presidente Schifani affinché vi sia il tempo necessario per dare continuità e stabilità a questo processo virtuoso.”