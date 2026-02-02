Eddie Brock in tour estivo: live il 18 agosto a Bagheria

Il cantante sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo

PALERMO – Eddie Brock, una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, annuncia le date estive del suo primo tour ufficiale“Amarsi in tour” che lo vedrà approdare anche in Sicilia. La data da segnare è il 18 agosto 2026 per la tappa in programma al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, a Palermo. L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Bagheria.

I biglietti saranno disponibili a partire da martedì 3 febbraio alle ore 14:00 su Ticketone, Ciaotickets e Ticketsms.

Eddie Brock sarà inoltre tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano in gara “Avvoltoi”. Il titolo è stato svelato dall’artista in diretta dal teatro del Casinò durante Sarà Sanremo, la competizione in cui sono stati annunciati i quattro nomi per la categoria“Nuove Proposte”.

La partecipazione al Festival segna per Eddie Brock un nuovo passo nel percorso artistico intrapreso negli ultimi anni, durante i quali si è affermato grazie a una scrittura autentica e a una presenza sempre più riconoscibile nel panorama musicale contemporaneo.

Chi è Eddie Brock

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è un cantautore romano classe 1997, che ha sempre messo la musica al centro della sua vita. Il nome d’arte “Eddie Brock” nasce dalla passione per i fumetti e dal suo legame d’infanzia con l’universo Marvel, in particolare con il personaggio Venom. L’ispirazione arriva grazie allo zio fumettista, da cui riceve disegni del simbionte, simbolo del suo alter egoartistico.

Fin da ragazzino scrive poesie, che poi diventano canzoni: già a 11 anni comincia a mettere su note le sensazioni del quotidiano. In adolescenza sperimenta nel mondo del rap e partecipa abattaglie di freestyle in strada, sfidando se stesso e mettendosi in gioco. La musica non è mai per lui un passatempo, ma una vera e propria missione. Negli anni costruisce una traiettoria precisa, che da rapper urbano lo porta ad essere cantautore che parla con sincerità del suo vissuto, una nuova direzione più matura, che mostra un lavoro diverso sulla struttura delle canzoni e una più marcata consapevolezza emotiva. In questa fase è sostenuto dall’etichetta indipendente SANGITA RECORDS. Il suo singolo più celebre, diventato virale sui social, che ha conquistato pubblico e radio, si intitola “Nonè mica te” e parla del dolore di un amore che non è stato come lo si immaginava, dell’inevitabile consapevolezza che lei è bellissima, ma non è mica te.

Con uno stile unico che unisce pop contemporaneo, scrittura autentica e sonorità raffinate, Eddie Brock si distingue per la capacità di raccontare emozioni universali con una voce originalissima.Attualmente l’artista è a lavoro in studio, mentre prepara anche il suo primo tour ufficiale. A febbraio 2026 Eddie Brock sarà in gara per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.