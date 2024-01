Edilizia popolare a Marsala: consegnati 25 alloggi alle famiglie assegnatarie

Progetto di social housing nell'ex scuola media di Amabilina

MARSALA (TRAPANI) – Comune di Marsala e Iacp hanno consegnato alle 25 famiglie assegnatarie altrettanti alloggi popolari realizzati con un progetto di social housing nell’ex scuola media del quartiere popolare Amabilina. L’investimento (fondi Po Fesr 2014/2020) è stato di quasi 3 milioni di euro.

L’ex scuola è stata messa a disposizione dello Iacp di Trapani dal Comune di Marsala “al fine – spiega una nota – di incrementare alcuni servizi abitativi a beneficio di soggetti in difficoltà – anziani in condizioni socioeconomiche disagiate, giovani coppie, famiglie monoparentali e soggetti sottoposti a sfratto – in possesso degli altri requisiti di legge”.

Oltre agli appartamenti, sono stati realizzati anche altri locali del “social housing”, tra cui una biblioteca, un ambulatorio sanitario, un campetto sportivo, un auditorium e un orto sociale. Lo scorso anno, il progetto (avviato dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo) è stato premiato, a Barcellona, ​​nell’ambito Ishf 2023, il Festival internazionale dell’Edilizia Sociale.