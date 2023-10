Editoria, Trantino: “Fondamentale è l’autonomia dell’informazione”

Romeo (Assostampa): "Pronti a collaborare per trovare soluzioni condivise"

CATANIA – Una delegazione dell’Associazione siciliana della stampa ha incontrato a Palazzo degli Elefanti il ​​sindaco di Catania Enrico Trantino. “Trovo fondamentale per il corretto esercizio democratico di una comunità – ha detto Trantino – che la professione giornalistica abbia le condizioni per potersi dispiegare in maniera libera e autonoma. L’avvento del digitale sta modificando profondamente il quadro, ma è necessario che siano salvaguardate le professionalità e rendere il mercato accessibile a tutti”.

“Per questo per quanto ci riguarda direttamente, siamo convinti che la strada maestra nella pubblica amministrazione sia quella di promuovere concorsi trasparenti, per avere uffici stampa professionalizzati, quando avremo superato il dissesto e le norme lo consentiranno, immaginiamo un ampio piano di assunzioni e in quel contesto rafforzeremo numericamente anche l’ufficio stampa. Altrettanto contiamo di fare alla Città metropolitana dove auspicabilmente potremo contare su tempi più rapidi per bandire il concorso, visto che il pre dissesto dell’Ente è pressoché concluso”.

“Come associazione – ha commentato il segretario provinciale di Assostampa, Filippo Romeo – abbiamo manifestato la nostra disponibilità a collaborare per trovare insieme le soluzioni ai problemi che riguardano gli operatori dell’informazione che lavorano a Catania “.