Edoardo Bove: il malore e il ruolo del potassio

Il calciatore respira autonomamente ed è cosciente

Al diciassettesimo minuto di Fiorentina-Inter, il centrocampista viola Edoardo Bove, ha perso i sensi. Il calciatore italiano è stato tempestivamente soccorso dallo staff medico e dai compagni, con un’ambulanza che lo ha portato urgentemente all’ospedale Careggi.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il malore di Bove sarebbe stato causato da un’aritmia dovuta al crollo dei livelli di potassio. Gli accertamenti sono però tuttora in corso.

Il ruolo del potassio nel nostro organismo

Il potassio, insieme al calcio, al fosforo, al magnesio, al sodio, al cloro ed allo zolfo, fa parte dei cosiddetti macroelementi, ossia di quei sali minerali presenti nell’organismo in quantità relativamente elevate, anche se piccole in termini assoluti (qualche grammo al massimo).

La maggior parte del potassio corporeo si trova all’interno delle cellule. Una parte, però, si trova anche nei liquidi extracellulari. Il ruolo del potassio è fondamentale perché esso regola l’eccitabilità neuromuscolare, gli equilibri acido-base dei tessuti e influenza la contrazione sia dei muscoli scheletrici che del miocardio, il muscolo cardiaco.

Cosa è l’ipocaliemia

Con il termine “ipocaliemia” facciamo riferimento all’abbassamento della concentrazione ematica di potassio. I sintomi dell’ipocaliemia possono essere debolezza muscolare, crampi, spasmi, paralisi ma anche e soprattutto, possono svilupparsi alterazioni del ritmo cardiaco. Nel caso in cui questa ipotesi venisse confermata, ci sarebbe un diretto collegamento, dunque, con il cambiamento dei battiti del cuore di Edoardo Bove.

Il fabbisogno giornaliero medio di potassio, è pari a circa tre grammi. Quest’ultimo, si trova in molti alimenti ed è particolarmente abbondante in quelli di origine vegetale, come legumi, alcuni tipi di verdure (asparagi, cavoli, spinaci) e frutta (albicocche, banane).

La carenza di potassio è tuttavia un evento piuttosto raro negli adulti, e in genere, eventuali carenze sono collegabili a disturbi come dissenteria cronica, vomito prolungato, disturbi ai reni, regimi dietetici ipocalorici e prolungati, abuso di lassativi e diuretici.

