Effetto Lucarelli, il Catania torna alla vittoria: 2-1 alla Turris

Successo al fotofinish

CATANIA – Il Catania torna al successo festeggiando al meglio l’avvento in panchina del tecnico Lucarelli. Vittoria al fotofinish per i rossazzurri che battono la Turris all’ultimo respiro, quando sembrava ormai scritto il risultato di parità.

I tifosi

Sospinto dagli oltre 16 mila tifosi presenti anche oggi al “Massimino”, Chiricò, in pieno recupero, arcua l’ennesima parabola dalla bandierina sulla quale si avventa Bouah che spedisce in rete il pallone che consegna i tre punti alla formazione di casa.

Le reti

Alla fine sono i gol di due difensori a far esultare il Catania che ha meritato l’intera posta in palio alla luce di una gara giocata meglio rispetto ad altre, con maggiore verve e applicazione. Lucarelli ha motivato a dovere i suoi che, sul finire del primo tempo e dopo una respinta del portiere corallino su Di Carmine, avevano sbloccato il punteggio con il perentorio stacco aereo di Curado sul cross da calcio d’angolo di Chiricò.

La ripresa

Ad inizio ripresa, sempre Chiricò ha creato i presupposti per il raddoppio scagliando una forte conclusione dal limite, non trattenuta da Fasolino e ribadita in rete da Di Carmine ma il guardalinee e quindi l’arbitro hanno annullato per off-side.

Rocca e Marsura hanno tentato spesso di involarsi sulle fasce ma è stata la Turris a giovarsi dei “cambi” effettuati da Caneo, trovando il pareggio grazie alla deviazione ravvicinata di De Felice. Anche Lucarelli ha cercato di alimentare, con forze fresche, la sua compagine ma senza creare particolari pericoli alla porta avversaria.

Il gol partita

Poi, ai cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, se ne è automaticamente aggiunto un altro per un infortunio ad un calciatore ospite. Sessanta secondi fatali per la Turris, costretta ad incassare il gol decisivo da Bouah (altro difensore!) che sul cross dalla bandierina di Chiricò ha deviato di testa alle spalle dell’estremo difensore campano.

Le proteste ospiti

L’allenatore corallino, Caneo, ha protestato vibratamente ed è stato cacciato via dall’arbitro. Grande esultanza finale in casa rossazzurra per quella che potrebbe rappresentare una ripartenza verso posizioni migliori in classifica.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/sabato 18 novembre 2023 – ore 14,00

14^ giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – TURRIS 2-1

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bheters, Bouah, Silvestri (k), Curado, Mazzotta (dal 33°s.t. Castellini), Zammarini (dal 40°s.t. Zanellato), Quaini, Rocca (dal 33°s.t. Deli), Chiricò, Di Carmine (dal 33°s.t. Sarao), Marsura (dal 25°s.t. Bocic).

A disposizione: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, De Luca, Chiarella, Dubickas.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

TURRIS (3-4-3) – Fasolino, Esempio, Cocetta, Burgio, Saccani (dal 25°s.t. Cum), Scaccabarozzi, Franco (dal 1°s.t. Pugliese) Contessa, Giannone (k) (dal 25° Nocerino), Maniero (dal 25°s.t. De Felice), D’Auria (dal 33°s.t. Miceli).

A disposizione: Pagno, Iuliano, Maestrelli, Frascatore, Primicile, Matera, D’Alessio, Pavone, Guida.

Allenatore: Bruno Caneo.

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi) e Markiyan Voytyukn (Ancona).

Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo).

Reti : 38°p.t. Curado (CT); 30°s.t. De Felice (TUR); 51° s.t. Bouah (CT).

Spettatori: 16.527.

Indisponibili: Rizzo, Ladinetti (CT).

Ammoniti: Cocetta (TUR); Maniero (TUR); Sarao (CT); Zanellato (CT).

Espulsi: Caneo (allenatore Turris) al 51°s.t.

primo tempo (1-0)

2° Di Carmine affossato in area: l’arbitro non interviene;

7° il Catania sfiora in gol: Bouah lancia in verticale Di Carmine la cui conclusione manda il pallone a lambire il palo!

11° sul cross di Bouah… Marsura non è fortunato nella deviazione,

16° dopo un’azione prolungata sulla destra… Zammarini serve Di Carmine a centro area ma la conclusione a botta sicura di Di Carmine viene respinta d’istinto da Fasolino;

20° Silvestri perde palla a centrocampo… lasciando spazio alla ripartenza di Giannone il cui diagonale finisce a lato;

32° azione da manuale del Catania: tacco di Chiricò per Zammarini sul cui cross… Rocca scaglia un diagonale che sfiora il palo!

36° Chiricò tira fuori dal limite;

38° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Chirico… Curado devia imparabilmente in rete di testa: 1-0 !

44° Giannone calcia sul fondo una punizione dalla distanza;

45° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

secondo tempo (2-1)

1° nella Turris, Franco lascia il posto a Pugliese;

2° gol annullato per fuorigioco a Di Carmine che aveva ribadito in rete la corta respinta di Fasolino sulla botta di Chiricò;

4° conclusione debole e centrale di Scaccabarozzi servito da Giannone;

14° Marsura apre per l’accorrente Mazzotta sul cui tiro-cross radente… nessuno si fa trovare pronto per la deviazione;

18° Burgio ci prova dalla distanza: centrale;

24° Rocca ruba palla sul filo del fondo campo ma… sul suo cross… Marsura non ci arriva;

25° nel Catania, Marsura lascia il posto a Bocic;

25° nella Turris, Cum, De Felice e Nocerino rilevano Saccani, Maniero e Giannone;

30° pareggio della Turris: Nocerino serve D’Auria sul cui diagonale interviene De Felice per la deviazione vincente: 1-1 !

33° nel Catania, Deli, Castellini e Sarao subentrano a Rocca, Mazzotta e Di Carmine;

33° nella Turris, Miceli prende il posto di D’Auria;

40° nel Catania, Zanellato prende il posto di Zamamrini;

45° concessi 5 minuti di recupero;

51° Bouah fa esplodere il “Massimino” deviando, di testa, in rete il cross dalla bandierina di Chiricò: 2-1 !

L’allenatore della Turris protesta vibratamente e l’arbitro lo espelle.Vince il Catania!