È ancora Ekipe Orizzonte! Di nuovo Campione d’Italia!

Per la venticinquesima volta nella storia

CATANIA – L’Ekipe Orizzonte si conferma regina ed è Campione d’Italia per la venticinquesima volta nella sua storia. È il sesto scudetto consecutivo per le catanesi di Martina Miceli e della presidente-giocatrice Tania Di Mario.

A “Nesima” le rossazzurre battono 7-5 la SIS Roma in gara 3 e chiudono per 2-1 un’entusiasmante serie. Presente in tribuna il ct del Setterosa Carlo Silipo. Le etnee trionfano dimostrando solidità difensiva e lucidità offensiva. Sfuma il sogno del primo scudetto per la SIS Roma di Marco Capanna, avversaria che ha messo in vasca qualità, cuore e tenacia. Resta positiva la stagione della squadra capitolina, che lo scorso 22 febbraio ha conquistato la Coppa Italia superando 10-7 proprio le catanesi.

L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda nella regular season, si affrontavano nella finale scudetto per la terza volta. Nella stagione 2018/2019 successo etneo per 6-3 nell’epilogo della Final Six; nella stagione 2022/2023 L’Ekipe si aggiudicò la serie 3-1.