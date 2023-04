L’Ekipe Orizzonte si ferma in semifinale di Champions League

2' DI LETTURA

L’Ekipe Orizzonte gioca ad armi pari la semifinale contro il Sabadell, dimostrando per larghi tratti di poter conquistare anche il successo sul campo delle avversarie. Alla fine però a staccare il pass per la finale sono le catalane. La vittoria è infatti andata alla squadra di casa per 13-12, ma le rossazzurre si sono ritrovate avanti per oltre tre tempi, portandosi anche sul 5-2 nel secondo parziale.

LA GARA

Match iniziato con grande equilibrio, con il primo tempo chiuso sul 2-2. Rossazzurre brave a scappare sul +3 nella seconda frazione, con il Sabadell che però recupera e chiude il secondo tempo sul 4-4. Terzo parziale combattutissimo, con la squadra allenata da Martina Miceli che mette ancora la testa avanti e vince la frazione per 5-4, ma le catalane guadagnano il sorpasso proprio nell’ultimo parziale, conquistato per 3-1. Bronte Halligan è stata la miglior marcatrice tra le catanesi con 3 reti, seguita da Dafne Bettini, Claudia Marletta e Alice Williams con due gol a testa. Una rete anche per Giulia Viacava e Valeria Palmieri.

Al fischio finale, è stato il presidente dell’Ekipe Orizzonte a commentare la partita appena giocata: “Probabilmente – ha detto Tania Di Mario – alla fine a fare la differenza è stata l’esperienza. Penso che le nostre giocatrici avranno molto da imparare da questa partita e che ci servirà per il futuro. Sono sicura che in questo match abbiamo fatto vedere davvero un’ottima pallanuoto e siamo molto orgogliose delle nostre ragazze. Probabilmente dobbiamo imparare a non aver paura di vincere”.

IL TABELLINO DEL MATCH

Ekipe Orizzonte-Sabadell 12-13

Parziali 2-2; 4-4; 5-4; 1-3

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 3 gol, Grasso, Viacava 1 gol, Gant, Bettini 2 gol, Palmieri 1 gol, Marletta 2 gol, Gagliardi, Williams 2 gol, Longo, Leone 2 gol, Condorelli. All. Miceli

Sabadell: Ester Ramos, Ortiz Reyes, Leiton Arrones, Van der Sloot 2 gol, Serrano Valverde, Steffens 2 gol, Ruiz Barril, Garcia Godoy 1 gol, Forca Ariza 3 gol, Ortiz Munoz 3 gol, Perez Vivas, Gonzalez Lopez 2 gol, Carrasco Sallent. All. Palma