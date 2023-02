L’Ekipe Orizzonte è in Final Four di Champions League

Vittoria delle catanesi contro Glyada per 15-9

3' DI LETTURA

Una partita giocata col cuore e una prestazione di altissimo livello regalano all’Ekipe Orizzonte il ritorno in Final Four di Champions League di pallanuoto femminile. Il pass è arrivato per le catanesi al termine del match di ritorno dei quarti di finale contro le greche del Glyfada, battute 15-9 tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT).

IL MATCH

Le giocatrici rossazzurre hanno controllato il risultato sin dal primo tempo, vinto 4-3 dalle padrone di casa e caratterizzato da un caso surreale di gol fantasma segnato da Claudia Marletta su tiro di rigore, ma clamorosamente interpretato come fallito malgrado il pallone fosse andato ben oltre la linea di porta, toccando il palo di sostegno interno.

L’Ekipe Orizzonte ha dimostrato di avere la forza necessaria per non perdere la calma, conquistando il secondo parziale con un netto 5-2 e prendendo il largo già a metà gara. Com’era accaduto anche all’andata ad Atene, prima che la formazione ellenica riuscisse a tornare in partita e a limitare i danni. Niente da fare stavolta per il Glyfada, staccato ulteriormente nelle ultime due frazioni, vinte ancora da Capitan Palmieri e compagne, rispettivamente per 4-3 e 2-1, prima del tripudio finale sugli spalti e a bordo vasca.

Una festa cominciata già poco prima del fischio d’inizio, con il momento emozionante vissuto durante la consegna del premio ad Arianna Garibotti, Rosaria Aiello, Giulia Emmolo e Giulia Gorlero. Ex giocatrici rossazzurre che hanno contribuito a scrivere non solo la storia della formazione catanese, ma anche della pallanuoto italiana, segnando con e più di altre l’inizio del nuovo corso dell’Orizzonte.

POST PARTITA EKIPE ORIZZONTE

Al termine del match, il coach dell’Ekipe Orizzonte ha commentato con grande soddisfazione la vittoria conquistata dalle sue giocatrici: “Essere tornate tra le prime quattro d’Europa – ha sottolineato Martina Miceli – è una sensazione bellissima. Siamo consapevoli di aver raggiunto un obiettivo molto importante. Un appuntamento che per noi mancava da tre anni, nei quali non è stato per nulla facile accettare di restarne fuori. Adesso assaporeremo e ci godremo tutto il percorso di avvicinamento a questo momento. Per molte delle nostre ragazze era la prima volta in un quarto di finale di Champions League, per quasi tutte sarà la prima Final Four. Spero la prima di tante altre. Credo si possa dire che sulla carta eravamo più forti del Glyfada, ma le partite di Coppa fanno storia a sè e ci sono tanti fattori da considerare”.

“Sappiamo bene che non si vincono mai prima e faremo di tutto per mantenere questa consapevolezza anche nella fase finale – prosegue Miceli -. È stato bello giocare questa partita a Nesima e per questo ringraziamo chi gestisce la piscina per l’organizzazione e la grande disponibilità data da tutti. Un evento di livello internazionale così importante per noi e per tutta la città. Ci sarebbe piaciuto disputare e organizzare qui anche la Final Four, ma non è ancora possibile farlo. In futuro sarebbe davvero molto bello riportare una finale di Champions a Catania, che merita questo palcoscenico e ha risposto come sempre al nostro appello. Catania ama l’Orizzonte e l’Orizzonte ha come sempre il grande onore di portare questa città in Europa, speriamo più in alto possibile. Adesso infatti, di sicuro, non ci accontenteremo, perchè per noi le finali non vanno giocate ma vinte. Tutti gli altri risultati sono una sconfitta o un motivo di crescita, ma questa società non si sente mai appagata”.

IL TABELLINO

Ekipe Orizzonte-Glyfada 15-9

Parziali: 4-3; 5-2; 4-3; 2-1

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 3 gol, Grasso, Viacava 2 gol, Gant 2 gol, Bettini 2 gol, Palmieri, Marletta 2 gol, Gagliardi, Williams 2 gol, Longo 1 gol, Leone 1 gol, Condorelli. All. Miceli

Glyfada: Karytsa, Ninou P. , Moustakaria, Wolves 2 gol, Grigoropoulou, Ninou 3 gol, Antoniadi, Kanellopoulou, Koolhaas 1 gol, Fountontou 2 gol, Katsoni, Kontogianni 1 gol, Tsiara. All. Andreakos

Note: Tre falli per Marletta, Leone e Moustakaria. Nel quarto tempo Celona in porta al posto di Condorelli.