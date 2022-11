Ekipe Orizzonte e Ortigia, inizia un percorso di collaborazione

Protagonista il settore giovanile di pallanuoto maschile, dalla categoria Under 14 alla categoria Under 20

Una collaborazione tra due grandi società, fiore all’occhiello della pallanuoto siciliana e italiana,

dedicata alla crescita del settore giovanile: Ekipe Orizzonte Catania e Circolo Canottieri Ortigia 1928 annunciano l’inizio di un percorso comune che riguarderà il settore giovanile di pallanuoto maschile, dalla categoria Under 14 alla categoria Under 20, passando per l’Under 16 e l’Under 18.

I due club, infatti, si scambieranno i giocatori, permettendo ad alcuni atleti di diverse età in forza all’Ekipe di giocare il prossimo campionato nelle rispettive categorie con la calottina dell’Ortigia, mentre altri atleti attualmente in forza all’Ortigia faranno il percorso inverso indossando la calottina del team etneo. Un modo per rafforzare entrambi i settori giovanili, garantendo maggiore competitività a tutte le categorie di età dei due club.

Sia l’Ekipe che l’Ortigia si occuperanno della gestione logistica dei ragazzi, i quali potranno continuare ad allenarsi, per la maggior parte del tempo, nella propria città, seguiti dagli staff tecnici dei due club. L’accordo verrà ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 3 novembre, a Siracusa, in occasione della presentazione della stagione agonistica 2022/2023 dell’Ortjgia, prevista alle ore 16.30 presso il solarium della Cittadella dello Sport.