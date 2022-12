Ekipe Orizzonte, vittoria netta ai danni della RN Bologna

Tre punti più che meritati per le catanesi

Tre punti più che meritati per le catanesi dell’Ekipe Orizzonte nella partita della settima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile contro la RN Bologna, caratterizzata dalla partenza a razzo della squadra allenata da Martina Miceli.

Le rossazzurre hanno infatti ipotecato il successo già a metà gara, vincendo il primo tempo per 3-0 e il secondo per 8-0. Ancora favorevoli alle etnee anche le altre due frazioni di gioco, conquistate entrambe per 4-3. Il risultato finale del match è 19-6 in favore delle etnee. Miglior marcatrice del match è stata Valeria Palmieri con sei reti, mentre Veronica Gant ed Alice Williams sono andate a segno tre volte ciascuno. Due gol per Bronte Halligan e Cecilia Grasso, uno per Claudia Marletta, Gaia Gagliardi e Aurora Longo.

Al fischio finale, a fare il bilancio del match appena giocato è stata la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte, che ha rivolto il pensiero anche agli impegni di Coppa in programma a Padova nel fine settimana: “Abbiamo iniziato la partita di oggi – ha detto Cecilia Grasso – un po’ a rilento. Man mano che la gara andava avanti però ci siamo sciolte e siamo riuscite a imporre il nostro ritmo. La Champions è ormai vicina, ma ci siamo preparate molto e ognuna di noi è pronta a dare il massimo”.

IL TABELLINO DEL MATCH

RN BOLOGNA-EKIPE ORIZZONTE 6-19

Parziali: 0-3; 0-8; 3-4; 3-4

RN BOLOGNA: O. Sesena, A. Repetto 2, V. Perna 1, F. Lekness 1, A. Mazzia, A. Musso 2, C. Morselli, M. Lepore, M. Marchetti, E. Farneti, L. Redaelli, F. Toth, M. Allotta. All. A. Posterivo

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso 2, G. Viacava, V. Gant 3, D. Bettini, V. Palmieri 6, C. Marletta 1, G. Gagliardi 1, A. Williams 3, A. Longo 1, M. Leone, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Grillo e Colombo

Note: Superiorità numeriche: Orizzonte 3/8 + un rigore realizzato e Bologna 0/1 + un rigore realizzato. Spettatori: 100 circa