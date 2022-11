“El Mudo” Franco Vazquez torna a Palermo dopo sei anni

Un ritorno davanti a quegli stessi tifosi rosanero che lo hanno applaudito dopo quel Palermo-Hellas Verona del 2016

PALERMO – 15 maggio del 2016: è questa l’ultima volta in cui Franco Vazquez, detto “El Mudo”, è entrato da calciatore allo stadio “Renzo Barbera”. La partita in questione era Palermo-Hellas Verona, un incontro non facile, all’ultima giornata di campionato, che metteva in palio la salvezza nella Serie A 2015/2016. Il risultato finale fu di 3-2 in favore dei padroni di casa, che si imposero ai danni dei gialloblù davanti a più di 33 mila spettatori. Un’occasione speciale per Vazquez, che siglò anche il gol dell’1-0, trascinando tifosi e compagni di squadra del Palermo verso la permanenza nella massima serie. Dopo quella gara, il calciatore argentino verrà ceduto al Siviglia, in Spagna, per poi tornare in Italia solo nel 2021, in una nuova avventura in Serie B con la maglia del Parma.

Con il club spagnolo “El Mudo” vincerà l’edizione 2019/2020 di Europa League, esattamente nella stessa stagione in cui il club di viale del Fante va in fallimento per rinascere successivamente grazie alla gestione del presidente Dario Mirri e dell’italo-americano Tony Di Piazza. Mentre Vazquez vinceva il trofeo di una competizione europea, il Palermo otteneva la promozione in Serie C dopo una sola stagione tra i dilettanti, terminata anche anzitempo a causa della pandemia da Covid-19. Anni difficili per i rosanero, poi, nelle sabbie mobili della Serie C, in due campionati che sembravano evidenziare sempre di più la distanza dal ritorno nella serie cadetta. Distanza ridotta e infine annullata con la vittoria dei playoff della terza divisione italiana nella scorsa stagione sotto la guida di Silvio Baldini. Il ritorno in Serie B per il Palermo in un campionato che Franco Vazquez conosce bene.

In bacheca, infatti, l’argentino può annoverare anche la vittoria di un campionato cadetto proprio con la maglia del Palermo. È la stagione 2013/2014, quella dei record di Beppe Iachini, con compagni di squadra del calibro di Dybala, Belotti e Hernandez, per citarne alcuni. Dalla bocciatura di mister Gattuso, alla consacrazione in maglia rosanero con l’arrivo del tecnico originario di Ascoli Piceno. Una stagione in crescendo, che ha lasciato solo piacevoli ricordi nella mente dei tifosi rosanero. E sabato 5 novembre, in occasione di Palermo-Parma, dodicesima giornata di Serie B, Vazquez tornerà a calcare proprio il manto erboso del “ Renzo Barbera”. Davanti a quegli stessi tifosi che lo hanno applaudito e ringraziato nel giorno di Palermo-Hellas Verona, per poi rimpiangerlo dopo il suo trasferimento al Siviglia. Un ritorno che non potrà che essere piacevole, sia per il calciatore ex Siviglia che per il popolo rosanero. “El Mudo” tornerà a Palermo sorridendo, probabilmente smorzando anche quella serietà che lo ha sempre contraddistinto in campo e fuori.