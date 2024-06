Elezioni a Campobello di Licata, segnalate nuove irregolarità nelle urne

La denuncia del candidato sindaco Lillo Musso

CAMPOBELLO DI LICATA – La feritoia dell’urna elettorale troppo larga, la documentata omessa suggellazione – sempre delle urne – in alcune sezioni, ma anche “un episodio inspiegabile” in cui il timbro di suggellazione è sopravvissuto alla rimozione del nastro adesivo.

Campobello di Licata, le irregolarità

Illazioni e accuse di brogli elettorali si registrano ovunque nel mondo dopo ogni tornata elettorale. Ma a Campobello di Licata, dove il Cga ha annullato l’esito delle amministrative del 2022 per un errore di stampa delle schede elettorali, nelle ultime ore si è tornati a parlare di “errori formali”, di presunte violazioni che potrebbero portare a un nuovo annullamento delle ultime elezioni comunali. Ancora non è stato annunciato nessun ricorso, ma nelle ultime ore è un susseguirsi di telefonate e incontri frenetici fra i 3 candidati sindaco non eletti.

“L’errore di stampa delle schede elettorali, attribuito all’esclusiva responsabilità della Prefettura di Agrigento, è stato accertato con la sentenza n. 531/2023 del Cga pubblicata il 16 agosto 2023. Le elezioni del 2022 sono state annullate per un vizio meramente formale non imputabile ai candidati. Le schede vistate dalla Prefettura e utilizzate per raccogliere il voto degli elettori non sono state conformi al modello legale stabilito dalla legge”. a ricostruire e analizzare il ‘casus’ Campobello di Licata è Lillo Massimiliano Musso, segretario generale di Forza del Popolo, nonché candidato sindaco sconfitto proprio nella tornata elettorale di Campobello

L’errore “formale”

“Quest’anno – continua Musso – abbiamo assistito a Campobello di Licata ad un altro genere di errore formale, questa volta imputabile al dipartimento regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana e ad alcuni presidenti di seggio. Il vulnus ha riguardato la predisposizione del cartone usato come urna elettorale. Per lo stesso principio per cui è stata annullata l’elezione di Antonio Pitruzzella del 2022, oggi l’elezione di Vito Terrana rischia di essere annullata. La feritoia dell’urna, anziché essere larga quanto basti per consentire il passaggio di una singola scheda elettorale, si è presentata larga all’inverosimile, fino a consentire di potere attingere con la mano le schede contenute nel cartone“.

Gli altri rilievi

Musso non ha dubbi: “A Campobello di Licata l’operazione di suggellazione è stata omessa in più sezioni e con certezza documentale nelle sezioni 1 e 7″. Aggiunge il segretario di Forza del popolo: “La norma recita: ‘La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali'”.

Il segretario di Forza del popolo sottolinea che “alla sospensione delle operazioni di votazione, se queste avvengono in più giornate, e alla chiusura delle operazioni in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell’urna, la fessura per l’introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva. Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l’ufficio elettorale di sezione e quelle eventuali dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici, nonché il bollo dell’ufficio”.

E ancora: “Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all’inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell’urna”, dice.

“Ciò che basta per l’annullamento dell’esito elettorale è la conclamata assenza della suggellazione, da distinguere dall’operazione di sigillatura con il nastro adesivo. Un conto è sigillare, ovvero chiudere i lati aperti dei cartoni, altro conto è suggellare, ovvero timbrare e firmare tra il nastro di sigillatura e il cartone in modo da scoraggiare la rimozione del nastro per accedere all’interno dell’urna. La suggellazione consente – prosegue – la verifica che durante le ore intercorrenti tra la sospensione delle operazioni elettorali e la loro ripresa nessuno abbia potuto manipolare le schede elettorali presenti nell’urna”.