CATANIA. Da martedì 8 agosto saranno in pagamento i compensi per i componenti dei seggi delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorso. Per coloro che hanno indicato l’Iban, l’importo verrà accreditato sui rispettivi conti correnti.

Quanti, invece, non hanno indicato preventivamente l’Iban, da martedì prossimo possono recarsi in qualsiasi sportello Unicredit del territorio nazionale, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, per ritirare il compenso.