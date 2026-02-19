 Elezioni a Messina, Matteo Salvini in collegamento con il direttivo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Elezioni a Messina, Salvini in collegamento con il direttivo della Lega

La riunione nel pomeriggio
L'INCONTRO
di
1 min di lettura

MESSINA – Matteo Salvini parteciperà oggi alla riunione del direttivo regionale della Lega Sicilia che si riunirà dalle 17 a Messina. Il parlamentino regionale del partito è stato convocato dal segretario regionale Nino Germanà per fare il punto sulla situazione politica regionale, le prossime elezioni amministrative di primavera e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Presente il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon

Il leader Matteo Salvini parteciperà con un video collegamento assieme alla senatrice Giulia Bongiorno che parlerà proprio del quesito referendario per il quale la Lega chiede di votare sì. Presente a Messina il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon.

Alla riunione interverranno anche i parlamentari e gli assessori regionali. “Il referendum e le amministrative – afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia – saranno al centro di un focus del partito. Ma ci concentreremo anche sulla campagna di tesseramento e i congressi provinciali e regionali. Apprezziamo molto la scelta di Matteo Salvini che partecipando ai lavori di oggi si soffermerà sulla strategia del partito dei prossimi mesi, in vista di importanti appuntamenti”.
Il direttivo delle Lega Sicilia si terrà nell’ex chiesa Santa Maria Alemanna.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI