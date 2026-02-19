Elezioni a Messina, Salvini in collegamento con il direttivo della Lega

La riunione nel pomeriggio

MESSINA – Matteo Salvini parteciperà oggi alla riunione del direttivo regionale della Lega Sicilia che si riunirà dalle 17 a Messina. Il parlamentino regionale del partito è stato convocato dal segretario regionale Nino Germanà per fare il punto sulla situazione politica regionale, le prossime elezioni amministrative di primavera e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Presente il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon

Il leader Matteo Salvini parteciperà con un video collegamento assieme alla senatrice Giulia Bongiorno che parlerà proprio del quesito referendario per il quale la Lega chiede di votare sì. Presente a Messina il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon.

Alla riunione interverranno anche i parlamentari e gli assessori regionali. “Il referendum e le amministrative – afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia – saranno al centro di un focus del partito. Ma ci concentreremo anche sulla campagna di tesseramento e i congressi provinciali e regionali. Apprezziamo molto la scelta di Matteo Salvini che partecipando ai lavori di oggi si soffermerà sulla strategia del partito dei prossimi mesi, in vista di importanti appuntamenti”.

Il direttivo delle Lega Sicilia si terrà nell’ex chiesa Santa Maria Alemanna.