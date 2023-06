Elezioni Acireale e Aci Sant’Antonio, affluenza a picco

I dati dei votanti alle 19 nei ballottaggi per l'elezione del sindaco

CATANIA – Nelle elezioni di Acireale e Aci Sant’Antonio, in cui si stanno tenendo i ballottaggi per decidere chi ricoprirà la carica di sindaco, è sempre più scarsa l’affluenza. Nei due comuni, gli unici della provincia di Catania, in cui si tiene un secondo turno, alle 19 si è recato a votare il 24,88 per cento degli aventi diritto, in calo del 16,91 per cento all’affluenza registrata alla stessa ora durante il primo turno.

Elezioni Acireale, l’affluenza

Alle elezioni di Acireale si sono recati alle urne, alle 19 di domenica, 10.583 votanti, pari al 23,08 dei 45.626 aventi diritto. Alla stessa ora di due settimane fa i votanti erano stati il 41,8 per cento: un calo del 18,71 per cento.

Elezioni Aci Sant’Antonio

Tendenza simile anche per le elezioni di Aci Sant’Antonio, dove alle 19 è stata registrata un’affluenza del 30,22 per cento, pari a 4.662 votanti su 15.429 aventi diritto. L’affluenza è in calo dell’11,6 per cento rispetto alle 19 di domenica 28 maggio, quando si era recato a votare il 41,81 per cento degli aventi diritto.