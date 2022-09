Elezioni, caos dati a Siracusa e il voto per l’Ars resta in sospeso

Ecco che cosa sta accadendo.

SIRACUSA – Le operazioni di ripartizione dei seggi all’Ars stanno subendo un forte rallentamento. Problemi soprattutto nel siracusano, ma non solo. Ma andiamo con ordine: la causa sono i “dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni”. Così l’Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia. Sono 26 le sezioni interessate così dislocate: 2 ad Agrigento, 2 a Villalba (in provincia di Caltanissetta), 6 a Marineo (nel palermitano), 1 a Misiliscemi (nel trapanese) e 215 tra Avola, Siracusa, Noto e Lentini. “Il dipartimento regionale delle Autonomie locali potrà pertanto riprendere l’aggiornamento del portale (elezioni.regione.sicilia.it) solo quando le prefetture valideranno i dati corretti e completi”, fanno sapere dagli uffici preposti.