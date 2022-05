Elezioni comunali 2022 a Mazzarrone, tutte le liste e i candidati

A sfidarsi il sindaco uscente Giovanni Spata (a sinistra) ed Enzo Amato (a destra).

MAZZARRONE – L’uscente che ci riprova, con una lista civica puramente di centrodestra, con pezzi di Fratelli d’Itali, Forza Italia, Lega e Movimento per l’autonomia. E lo sfidante che attacca, anche lui con una civica, al cui interno però ci sono anime che vanno dal Partito democratico a Forza Italia, passando per qualche esponente locale del Movimento 5 stelle. La sfida delle elezioni amministrative 2022 nel Comune di Mazzarrone verrà fronteggiarsi da una parte il primo cittadino in carica Giovanni Spata e, dall’altra, Enzo Amato.

La lista a sostegno di Giovanni Spata

MAZZARRONE BENE COMUNE

1. Giovanni Picarella

2. Giuseppe Cavallo

3. Anna Rita Cutraro, in Aulino

4. Giuseppe Arestia

5. Eleonora Bellassai

6. Carmelo Bizzini, detto Marco

7. Giuseppe Girlando

8. Martina Battaglia

9. Rosario Raniolo

10. Concetta Santo

11. Giovanni Scribano

12. Samuel Tasca

La lista a sostegno di Enzo Amato

LIBERI E FORTI PER MAZZARRONE

1. Enzo Cascone

2. Giuseppa Buonvicino

3. Salvatore Cassisi

4. Salvatore Cutuli

5. Fabio Ferma

6. Giuseppe Silvana Ferrarello

7. Ambra Gulino

8. Nunzia Iacono

9. Cristina Morreale

10. Francesco Paglia

11. Melania Salpietro

12. Salvatore Secolo